Юрист раскрыла неочевидные причины «космических» сумм в квитанциях ЖКХ

Платежи за услуги ЖКУ могут вырасти не только из-за традиционной индексации тарифов, но и из-за сломанных счетчиков и технических сбоев, рассказала NEWS.ru юрист СберПраво Екатерина Абрамовская. Также рост цен может быть вызван применением повышающих коэффициентов за недопуск проверяющих приборы учета.

Одна из самых частых технических причин переплаты — некорректная работа счетчиков. Поврежденные приборы учета могут давать завышенные показания, что автоматически увеличивает итоговый платеж. Кроме того, поставщики услуг не застрахованы от ошибок: сбои в программном обеспечении и пресловутый человеческий фактор нередко приводят к неверным начислениям. Жильцы и сами могут неправильно снимать показания счетчиков, особенно при наличии сложных систем, — сказала Абрамовская.

По ее словам, плата за коммунальную услугу может быть увеличена с применением повышающих коэффициентов. Это происходит в случаях, когда жилец дважды или более раз не допускает исполнителя в помещение для проверки приборов учета.

Аналогичная ситуация возникает при двукратном недопуске представителей гарантирующего поставщика для установки, ввода в эксплуатацию, проверки состояния или обслуживания приборов учета электроэнергии, а также для подключения их к интеллектуальной системе учет, — подчеркнула Абрамовская.

Ранее сообщалось, что власти России намерены усилить контроль за ситуацией с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рост платежей не должен носить резкий характер, как это уже произошло в отдельных регионах

До этого сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проведет проверки тарифов на электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности. Поводом для контрольно-надзорных мероприятий стали публикации в СМИ и обращения граждан.