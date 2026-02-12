Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 17:02

Юрист раскрыла неочевидные причины «космических» сумм в квитанциях ЖКХ

Юрист Абрамовская: сломанные счетчики могут увеличить суммы в квитанциях ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Платежи за услуги ЖКУ могут вырасти не только из-за традиционной индексации тарифов, но и из-за сломанных счетчиков и технических сбоев, рассказала NEWS.ru юрист СберПраво Екатерина Абрамовская. Также рост цен может быть вызван применением повышающих коэффициентов за недопуск проверяющих приборы учета.

Одна из самых частых технических причин переплаты — некорректная работа счетчиков. Поврежденные приборы учета могут давать завышенные показания, что автоматически увеличивает итоговый платеж. Кроме того, поставщики услуг не застрахованы от ошибок: сбои в программном обеспечении и пресловутый человеческий фактор нередко приводят к неверным начислениям. Жильцы и сами могут неправильно снимать показания счетчиков, особенно при наличии сложных систем, — сказала Абрамовская.

По ее словам, плата за коммунальную услугу может быть увеличена с применением повышающих коэффициентов. Это происходит в случаях, когда жилец дважды или более раз не допускает исполнителя в помещение для проверки приборов учета.

Аналогичная ситуация возникает при двукратном недопуске представителей гарантирующего поставщика для установки, ввода в эксплуатацию, проверки состояния или обслуживания приборов учета электроэнергии, а также для подключения их к интеллектуальной системе учет, — подчеркнула Абрамовская.

Ранее сообщалось, что власти России намерены усилить контроль за ситуацией с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рост платежей не должен носить резкий характер, как это уже произошло в отдельных регионах

До этого сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проведет проверки тарифов на электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности. Поводом для контрольно-надзорных мероприятий стали публикации в СМИ и обращения граждан.

ЖКХ
ЖКУ
коммунальные услуги
счетчики
квитанции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жалобы россиян на резкое подорожание огурцов дошли до ФАС
«Я боялся»: экс-глава «Локомотива» извинился за убийство спустя 24 года
Турэксперт назвал направления, которые могут заменить Кубу
Пропавших сестер обнаружили в секте с предводителем-педофилом
Симоньян получила знак Почетного гражданина Краснодара
Сына Жириновского не пустили в МГИМО на мероприятие в честь отца
Вашингтон проигнорировал запрос ВОЗ о коронавирусе
Москалькова обратилась в ООН из-за удержания 10 курян на Украине
Тренер Бородавко встал на защиту выступившей на Олимпиаде Непряевой
Африканская страна заявила о вступлении в войну с Францией
В США заявили о возобновлении поставок венесуэльской нефти в Китай
Психолог дала советы, как не срываться на детях из-за проблем на работе
Богатая невеста, похудение на 15 кг, алкоголь: как живет Сергей Бурунов
Ураган «Нильс» оставил сотни тысяч домов без электричества во Франции
Мать утащила в секту к педофилу? Где ищут пропавших девочек из Петербурга
Кинолог устроил кровавую расправу после ссоры с соседями
В Раде закрыли столовую после массового отравления
«Сопоставимо с ядерным»: раскрыто, почему ТОС-3 «Дракон» вызывает страх
Школьник планировал теракт и попал под суд
В Венесуэле сделали заявление о Мадуро
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.