Россиянам напомнили о санкциях за непереданные показания счетчиков Россиян призвали ежемесячно передавать показания счетчиков до 25-го числа

Россиянам, которые в течение трех месяцев не передачали показания счетчиков, придется платить за коммунальные услуги больше, предупредили в ЖКХ Амурской области. Потребителю сначала начислят сумму, исходя из его среднемесячного объема потребления за предыдущие периоды.

Эта мера позволяет временно сохранять привычный уровень расходов, пока информация от собственника не поступит в сбытовую компанию. Однако льготный период расчета «по среднему» ограничен по времени и сменяется более жесткими мерами.

Если показания не предоставляются в течение трех расчетных периодов подряд, начисление платы производится по утвержденным нормативам потребления соответствующей коммунальной услуги, — предупредили в ведомстве.

Как правило, утвержденные нормативы оказываются значительно выше реального потребления, что приводит к существенному росту сумм в квитанциях. Согласно действующим правилам, подавать данные индивидуальных приборов учета электроэнергии необходимо строго в период с 20 по 25 число каждого месяца. Своевременная передача показаний гарантирует, что расчет будет произведен за фактически использованный ресурс, а не по региональным стандартам.

Ранее жительница поселка в Тамбовской области выставили счет за коммунальные услуги на 11,5 млн рублей за пустующую однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра. Согласно платежному документу, объект недвижимости якобы потребил около 100 млн литров холодной воды, что сравнимо с половиной объема Можайского водохранилища.