Новое поручение Путина, новые факты о поверке счетчиков: что дальше

Фейковые «мастера» массово атакуют квартиры без счетчиков

С 2026 года в России ужесточились правила расчета платы за холодную воду для квартир, где не установлены счетчики. Повышающий коэффициент для таких случаев вырос вдвое — с 1,5 до 3. Для тех, у кого нет счетчиков, вода подорожала в два раза, что делает отсутствие приборов учета крайне невыгодным.

На этом фоне спрос на установку приборов учета в ближайшее время может увеличиться, что, несомненно, создаст благоприятную почву для действий мошенников, заявил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев. По его словам, самый распространенный сценарий — это давление и ложь от имени «официальных» лиц.

«Злоумышленники присылают поддельную листовку либо звонят и представляются сотрудниками государственных организаций или управляющей компании. Дальше они говорят жильцам о необходимости провести срочную проверку и диагностику счетчиков либо произвести их замену, в противном случае пугают резким повышением цен на водоснабжение», — объяснил эксперт.

После такого визита доверчивому жильцу выставляют счет за «работу», которую никто не примет. А все потому, что настоящая поверка — это не просто бумажка.

«Результаты поверки являются действительными только при внесении их в систему „Аршин“», — подчеркнул Сергеев.

Он уточнил, что внесение изменений в данную систему возможно только при наличии официального аттестата аккредитации. Квитанция от мошенников — просто бумага для ознакомления, и управляющая компания ее не признает. Другой риск — недобросовестные установщики, которые могут воровать данные карт или ставить несертифицированные приборы.

Завален сценариями: как живет звезда «Невского» Антон Васильев

Российский актер Антон Васильев, известный в том числе благодаря ролям в сериалах «Невский» (2016), «Звоните Ди Каприо!» (2018), «Хрустальный» (2021) и «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023), продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в спектаклях «Варшавская мелодия», «Горка» и «Морозко».

В 2025 году вышли проекты «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Геля», «Сводишь с ума», «Свидетели» и «Соловей против Муромца» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Нефть», «Джайв», «Приговор», «Большая фарма», «Невский-8» и «Грабитель», в которых снялся Васильев.

Актер женат на Алле Прокопович. Его супруга — выпускница университета экономики и финансов и старше мужа на 11 лет. Работает в издательском бизнесе. Пара воспитывает двух дочек — Полину и Ульяну.

«Когда девочки появились, то я сразу сказал себе: „Ну вот, это главное, что у тебя есть“. То есть не карьера и профессия, а именно они. И я крайне вовлечен в их жизнь, всегда знаю, где они, с кем и так далее. Словом, я отец, который полноценно участвует в жизни детей. Если я на съемках, то это всегда видеосозвоны», — отметил Васильев.

Он родился 8 апреля 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Российский государственный институт сценических искусств. С 2006 по 2007 год служил в Рижском русском театре им. М. Чехова, где его взяли на полное обеспечение: сняли квартиру, платили зарплату и предоставили работу. Однако в театре он отработал только один сезон.

«Прекрасный театр, отличная труппа, замечательный репертуар. Театр взял меня на полное обеспечение: сняли неплохую квартиру, платили деньги, но главное — репетиции, репетиции. Если честно, то я не успел узнать город: сутками репетировали, обсуждали пьесы, разбирали спектакли. Я проработал в рижском театре только один сезон. Причина простая — меня обокрали. Да! Я остался без документов. А как жить гражданину России в Латвии без документов? Паспорт же нужно восстанавливать в Питере. Я и уехал домой. Пока разбирался с документами, мне стали поступать предложения от режиссеров. Вот так закончилась моя история с Ригой», — рассказал Васильев.

В 2010 году артист переехал в Москву. Он снимался в картинах «Лучшее лето нашей жизни», «Отель Элеон», «Большая игра», «Подслушано в Рыбинске», «Наследники. Дар крови» и других. Всего в его фильмографии более 80 работ.

В России больше не будет среднего профессионального образования?

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть изменение наименования «среднее профессиональное образование» и доложить по этому вопросу до 1 июля. Глава государства утвердил это и другие поручения по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года.

«Правительству РФ <…> рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования „среднее профессиональное образование“», — следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер поручил оценить, насколько система дополнительного профессионального образования (ДПО) соответствует задачам обеспечения технологического лидерства страны. По итогам этой оценки властям предстоит выработать меры, направленные на повышение отдачи от ДПО.

«Провести комплексный анализ системы дополнительного профессионального образования на предмет ее соответствия задачам обеспечения технологического лидерства Российской Федерации», — говорится в документе.

Особый акцент Путин попросил сделать на внедрении механизмов, поощряющих вузы и бизнес совместно создавать новые профпрограммы. Также необходимо сформировать реестр наиболее успешных образовательных решений в этой сфере, подчеркнул российский лидер.

Первый доклад о проделанной работе должен быть предоставлен в администрацию президента до 1 декабря 2026 года. Впоследствии отчетность станет ежегодной.

