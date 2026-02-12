Снежный ливень и холод до -15? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве ожидается оттепель, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 14 и 15 февраля, ждать ли снежных ливней и холода до -15 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, 14 февраля столбики термометров в Москве могут подняться до +2 градусов, а в воскресенье, 15 февраля, подморозит до -3 градусов.

«В субботу сохранится оттепельная и слякотная погода, снова пройдут осадки в разном агрегатном состоянии, в течение суток — около 0 градусов, то есть — от -2 до +2 градусов. В воскресенье скажется влияние холодного атмосферного фронта, осадки постепенно перейдут в твердую фазу, то есть в заряды снега, температура воздуха понизится до -3 градусов, на дорогах постепенно образуется опасное явление погоды — гололедица», — рассказал он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в субботу воздух может прогреться до +3 градусов.

«В пятницу и в субботу осадки в виде мокрого снега и дождя, преимущественно небольшие, продолжатся, а температура воздуха ожидается выше нулевой отметки, с дневными максимумами в +3 градуса. Воскресенье ознаменуется возвращением температуры в зону отрицательных значений, переходом осадков в снег и сильной гололедицей», — уточнил метеоролог.

По данным метеосервисов, в субботу, 14 февраля, российская столица окажется во власти теплого атмосферного фронта. Температура воздуха в течение суток будет держаться в диапазоне — от 0 до +2 градусов. Ночью столбик термометра покажет от -2 до -4 градусов. Небо будет плотно затянуто облаками. Ожидаются осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, а также ледяной дождь.

В воскресенье, 15 февраля, в первой половине дня характер погоды существенно не изменится. Ожидается облачность, временами небольшие осадки в виде снега, а температурные показатели останутся положительными. Ночью прогнозируется от -3 до +2 градусов.

Таким образом, в Москве в выходные дни снежных ливней и холода до -15 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

По информации метеорологических центров, в Санкт-Петербурге в ночь на 14 февраля столбики термометров могут опуститься до -20 градусов, при этом осадков в субботу днем не ожидается, а температура воздуха в обеденные часы составит — от -10 до -15 градусов. Ситуацию будет усугублять северо-восточный ветер, из-за которого погода будет восприниматься как гораздо более холодная.

В воскресенье, 15 февраля, столбики термометров в Северной столице ночью будут показывать около -17 градусов. Днем ожидается от -13 до -15 градусов. Сильных осадков в течение суток не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 5 м/с.

