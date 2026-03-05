ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 76 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 76 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом.

В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 4 марта до 7.00 мск 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по девять и четыре украинских беспилотников над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно. Еще по два и одному БПЛА сбили над Волгоградской и Астраханской областями.

Утром 1 марта появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, восемь БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, по семь — над Белгородской и Курской областями.