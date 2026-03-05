Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 08:29

Стало известно, какие россияне смогут получить пенсию досрочно

СФР: часть россиян получит пенсию досрочно из-за длинных выходных к 8 Марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В марте часть российских пенсионеров сможет получить пенсию досрочно из-за длинных выходных в честь 8 Марта, сообщили в пресс-службе Социального фонда России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, пенсионеры, которые обычно получают деньги на карту с 7 по 9 марта, получат их 6 марта — в последний рабочий день перед праздниками.

В связи с длинными выходными в марте, приуроченными к празднованию Международного женского дня, часть пенсионеров заранее получит выплаты за текущий месяц, — говорится в сообщении.

Те, кому пенсия приходит через почту, также могут рассчитывать на перенос, если дата получения выпадает на 8 марта — в этот день доставки не будет. В остальных случаях почта будет работать по обычному графику.

Вместе с пенсией автоматически, без дополнительных заявлений, будут перечислены и другие выплаты от Соцфонда. Изменения касаются всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. По предварительным данным, досрочная доставка затронет около 4 млн россиян.

Ранее стало известно, что средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля 2026 года превысит 16,5 тыс. рублей. Как сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, выплаты проиндексируют на 6,8%.

Россия
Социальный фонд
пенсии
выплаты
переносы
праздники
8 марта
