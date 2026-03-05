Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 08:58

В США указали на подготовку курдов к наступательной операции в Иране

Axios: курды готовятся к операции в Иране при помощи ЦРУ и МОССАД

Подписывайтесь на нас в MAX

Курдские формирования готовятся к наступательной операции в Иране, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники. Там отметили, что им помогают сотрудники ЦРУ и израильской разведслужбы МОССАД.

Как отметил портал, курдские формирования расположены вдоль границы Ирана и Ирака и включают в себя «тысячи солдат». Целью операции может стать захват территорий на западе Исламской Республики и провоцирование более широкого восстания. При этом журналисты указали, что Израиль якобы пообещал курдам политическую поддержку при создании автономного региона в составе Ирана в будущем.

Ранее политолог-востоковед Фархад Ибрагимов выразил мнение, что США вряд ли удастся дестабилизировать ситуацию в Иране с помощью курдов. По его словам, любые проявления сепаратизма в Исламской Республике будут неминуемо подавлены. В то же время, подчеркнул он, сами курды могут поверить США и Израилю, поскольку у них есть желание сформировать свою автономию на территории Ирака, Ирана, Турции и Сирии.

В свою очередь председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке не закончится третьей мировой войной. Он отметил, что у США, Израиля и Ирана не хватит финансовых и человеческих ресурсов для перехода на уровень глобального противостояния.

Иран
курды
Израиль
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 200 россиян застряли на круизном лайнере из-за «Эпической ярости» США
«Отрицают»: в Иране сделали заявление по запуску ракеты в адрес Турции
Эксперт по ИИ объяснила, как распознать написанный нейросетью текст
Дмитриев спрогнозировал резкий скачок цен на нефть
Овчинский: в ЕКЦ обработали примерно 27 тыс. обращений по реновации
«Опережая время»: как прошло открытие выставки Егора Зайцева «Форма цвета»
В США указали на подготовку курдов к наступательной операции в Иране
Украинских полицейских начали массово переводить в штурмовики
Стало известно, во сколько обойдется отпуск у Черного моря этим летом
Трое жителей Саратова пострадали при ночной атаке украинских БПЛА
Стало известно, какие россияне смогут получить пенсию досрочно
Трех человек спасли из горящего массажного салона в Москве
В США рассказали, сколько дней продлится операция против Ирана
Стало известно, какую схему мошенники чаще используют перед 8 Марта
Школьникам рассказали о нюансах устного экзамена перед ОГЭ по истории
Страховщик раскрыл среднюю стоимость лечения рака в России
Юрист поставил Сабурова «на счетчик»
Прибавка в 22 000 с 1 апреля: составили список получателей соцпенсий
Мужчину зарезали рядом со станцией метро «Сокол» в Москве
Пенсионерка рассказала о пережитом кошмаре в Красноармейске
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.