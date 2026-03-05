В США указали на подготовку курдов к наступательной операции в Иране Axios: курды готовятся к операции в Иране при помощи ЦРУ и МОССАД

Курдские формирования готовятся к наступательной операции в Иране, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники. Там отметили, что им помогают сотрудники ЦРУ и израильской разведслужбы МОССАД.

Как отметил портал, курдские формирования расположены вдоль границы Ирана и Ирака и включают в себя «тысячи солдат». Целью операции может стать захват территорий на западе Исламской Республики и провоцирование более широкого восстания. При этом журналисты указали, что Израиль якобы пообещал курдам политическую поддержку при создании автономного региона в составе Ирана в будущем.

Ранее политолог-востоковед Фархад Ибрагимов выразил мнение, что США вряд ли удастся дестабилизировать ситуацию в Иране с помощью курдов. По его словам, любые проявления сепаратизма в Исламской Республике будут неминуемо подавлены. В то же время, подчеркнул он, сами курды могут поверить США и Израилю, поскольку у них есть желание сформировать свою автономию на территории Ирака, Ирана, Турции и Сирии.

В свою очередь председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке не закончится третьей мировой войной. Он отметил, что у США, Израиля и Ирана не хватит финансовых и человеческих ресурсов для перехода на уровень глобального противостояния.