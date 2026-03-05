Осужденный склонял сокамерников к госизмене в колонии на Кубани

Сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли деятельность осужденного, склонявшего сокамерников к государственной измене в одном из исправительных учреждений Краснодарского края, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Он агитировал сокамерников заключать контракт с Минобороны России для участия в специальной военной операции с последующим переходом на сторону противника.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Федеральной службой исполнения наказаний в пенитенциарном учреждении Краснодарского края выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 1958 г. р., отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений региона, предпринявшего попытки склонения других заключенных к государственной измене, — заявили в ФСБ.

Ранее Верховный суд Татарстана вынес приговор россиянину, признанному виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ. Следующие 24 года он проведет за решеткой: первые пять лет — в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

До этого Южный окружной военный суд приговорил уроженку Санкт-Петербурга к 18 годам колонии по обвинению в госизмене, шпионаже и подготовке теракта. В ноябре 2024 года женщина с подругой установила контакт с украинской разведкой в Выборге, после чего по заданию прибыла в Ростов-на-Дону, где несколько месяцев вела слежку за российскими военачальниками и чиновником из ЛНР. Фигурантки фиксировали их жилье, автомобили, маршруты передвижения и наблюдали за членами их семей.