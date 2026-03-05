В СПЧ предложили отказаться от помещения в СИЗО за нетяжкие преступления

В СПЧ предложили отказаться от помещения в СИЗО за нетяжкие преступления Член СПЧ Мельников призвал чаще применять альтернативные СИЗО меры пресечения

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Алексей Мельников поддержал отказ от помещения в клетки в судах обвиняемых в нетяжких преступлениях, сообщает ТАСС. Он призвал шире применять альтернативные заключению меры пресечения.

Любую инициативу, направленную на гуманизацию, я как председатель профильной комиссии СПЧ поддерживаю. Особенно что касается фигурантов уголовных дел о нетяжких преступлениях. Все меры безопасности в отношении тех, кто совершил особо тяжкие преступления, должны соблюдаться, — сказал Мельников.

По его словам, в качестве альтернативы содержанию под стражей следует активнее использовать домашний арест, подписку о невыезде, запрет определенных действий и залог. В частности, залог он предложил применять по делам, связанным с материальным ущербом. Мельников добавил, что внедрение альтернативных мер позволило бы разгрузить следственные изоляторы и способствовало бы дальнейшей гуманизации системы.

Ранее член СПЧ Александр Брод заявил, что геополитическая напряженность в мире приводит к ухудшению положения российских граждан в некоторых европейских странах. Он отметил, что нарушения прав россиян за границей стали более частыми и сложными. В докладе также отмечается рост нарушений прав граждан России в законодательстве и практике некоторых европейских стран.