В России начали пустеть тюрьмы

Число заключенных в России достигло исторического минимума, заявил заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов на заседании Совета Федерации. Он уточнил, что в СИЗО и колониях сейчас содержатся 308 тыс. человек. Трансляция заседания ведется в аккаунте СФ во «ВКонтакте».

В настоящее время у нас исторический минимум: у нас в местах лишения свободы и следственных изоляторах содержатся 308 тыс. граждан. <…> В следственных изоляторах также исторический минимум — 89 тыс. человек, — отметил Давыдов.

Замглавы ВС объяснил, что сокращение числа осужденных связано с курсом на гуманизацию уголовного законодательства, начатым после принятия новых УК и УПК в 2001 году. По его словам, тогда тюремное население составляло около 1 млн 60 тысяч человек, и Россия входила в первую десятку стран по числу заключенных на 100 тыс. жителей.