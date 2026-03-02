Суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением

Организация «Антивоенный комитет России» (Russian Antiwar Committee, Великобритания) признана террористической и запрещена на территории страны, соответствующее решение принял Верховный суд РФ. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Судебная коллегия по административным делам признала АКР террористической организацией и запретила ее деятельность и деятельность ее структурных подразделений на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении.

В инстанции установили, что цели и действия организации направлены на пропаганду и поддержку терроризма. Решение подлежит немедленному исполнению.

Ранее Генпрокуратура России признала деятельность Университета Джорджа Вашингтона (The George Washington University) нежелательной на территории страны. По данным надзорного органа, на базе заведения действует аналитический центр, который продвигает спикеров с антироссийскими выступлениями и докладами, направленными на дискредитацию России, в том числе в контексте специальной военной операции на Украине.