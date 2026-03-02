Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 13:19

Суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Организация «Антивоенный комитет России» (Russian Antiwar Committee, Великобритания) признана террористической и запрещена на территории страны, соответствующее решение принял Верховный суд РФ. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Судебная коллегия по административным делам признала АКР террористической организацией и запретила ее деятельность и деятельность ее структурных подразделений на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении.

В инстанции установили, что цели и действия организации направлены на пропаганду и поддержку терроризма. Решение подлежит немедленному исполнению.

Ранее Генпрокуратура России признала деятельность Университета Джорджа Вашингтона (The George Washington University) нежелательной на территории страны. По данным надзорного органа, на базе заведения действует аналитический центр, который продвигает спикеров с антироссийскими выступлениями и докладами, направленными на дискредитацию России, в том числе в контексте специальной военной операции на Украине.

суды
Россия
террористические организации
Верховный суд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Многое сделала»: Кремль о роли России в урегулировании в Иране
Психолог назвала причины популярности философии «ваби-саби»
В Госдуме рассказали об изменениях при оплате в рассрочку с 1 апреля
Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на испытания сперму Череватого
Захарова раскрыла, есть ли пострадавшие в посольстве в Тегеране
В России зафиксировали рекордный долг по ЖКХ в миллионы рублей
Раскрыто, что помешало медикам попасть в квартиру Джабраилова
Инспектора ДПС задержали из-за взятки «натурой»
Иран применил передовые ракеты в войне с Израилем
Политолог ответил на вопрос, могли ли предать убитого Хаменеи
Мостовой назвал причину плохого судейства в РПЛ
Житель Нижнего Новгорода погиб под колесами грузового поезда
«Не стерпит этого»: политолог о последствиях удара Ирана по Saudi Aramco
Путин провел телефонный разговор по теме эскалации на Ближнем Востоке
«Они очень хотят»: Трамп раскрыл, на что согласился Иран
Губин назвал главную любовь своей жизни
Россиянам раскрыли новый способ мошенничества с сим-картами
Губин рассказал о «позорище» на российской эстраде
Снаряд ВСУ угодил в стену жилого дома
Экс-арбитр назвал самую вопиющую ошибку судей в 19-м туре РПЛ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.