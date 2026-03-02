Инспектора ДПС задержали за взятку «натурой» Инспектора ДПС задержали в Сарове за взятку в виде автомобиля

Инспектор ДПС в Сарове получил взятку в виде автомобиля и попытался освободить преступника от наказания, сообщает Pravda.nn-ru со ссылкой на УФСБ России по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщается, некий житель Сарова попал под уголовное преследование за нападение на сотрудника правоохранительных органов. Сотрудник ГИБДД предложил нарушителю избежать уголовного наказания за сумму минимум в 1,7 млн рублей. Тогда тот предоставил полицейскому машину, оцениваемую примерно в 2 млн рублей.

До этого стало известно, что во Владивостоке были задержаны глава департамента недропользования по ДФО Дмитрий Цуканов и его заместитель Артем Невеселый. Чиновники подозреваются в коррупции при выдаче разрешительных документов. По предварительным данным, они получили взятку в крупном размере за выдачу лицензий на разведку. Оба были отправлены в изолятор временного содержания.

Ранее суд обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его окружения на сумму более 20 млрд рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Под изъятие подпали 19 предприятий стоимостью 21,7 млрд рублей и 207 объектов недвижимости.