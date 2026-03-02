Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 16:12

«Не верю в смерть»: российский певец отказался признавать кончину матери

Певец Губин заявил, что не верит в смерть своих родителей

Андрей Губин
Российский певец Андрей Губин заявил, что не верит в смерть своих родителей. В интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube он сказал, что после кончины матери ни разу не был на ее могиле. Также он с иронией попросил прощения за якобы психическое расстройство.

Там вообще дело темное, я вообще не понимаю. <...> Я не верю в смерть своих родителей. Вы уж простите, что я такой психопат. Потому что то, что я видел, как-то происходило, это все было крайне странно. <...> Все было как-то наигранно. Не знаю, как другие люди живут, но иногда попадаю в такую ситуацию, что чувствую вокруг кино. <...> За неделю до моих съемок на Первом канале мама вдруг <...> похороны. <...> Я на могиле у матери ни разу не был, — сказал артитст.

Также Губин признался, что главной женщиной в его жизни была экс-солистка дуэта «Карамель» Люся Кобевко. Отношения, которые продлились около полутора лет, он назвал «темной историей» и сообщил, что когда-то изменил ей. Их роман начался в конце 1990-х, когда девушка была совсем юной. Сам артист почти 15 лет не появлялся на публике.

До этого Губин также рассказал о возможном возвращении к концертной жизни, если позволит здоровье. Артист страдает от редкого заболевания нервной системы. Он анонсировал создание трех новых песен, однако их выпуск временно приостановлен — музыкант ждет подходящего момента для презентации.

Андрей Губин
родители
смерти
интервью
