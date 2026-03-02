Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:21

Индия собралась нарастить закупки нефти у старого партнера

Bloomberg: Индия собралась нарастить закупку нефти из РФ из-за ситуации в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Индия планируется увеличить закупки российской нефти на фоне ситуации на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что в последний месяц поставки из России достигли минимума с 2022 года.

Сообщается, что раньше около половины индийских нефтяных поставок осуществлялось из арабских государств через Ормузский пролив, но теперь этот маршрут стал опасен из-за военных действий. Между тем российские суда обладают возможностью беспрепятственно доставлять нефть в Индию.

Также отмечается, что представители Министерства иностранных дел сначала планируют проконсультироваться по этому вопросу с властями США. Альтернативные варианты включают задействование стратегического резерва топлива, экстренную покупку нефти у Венесуэлы и переговоры с компанией Saudi Aramco относительно отправки сырья через порт Янбу на побережье Красного моря.

Ранее политолог Артур Демчук заявил, что с российской нефти могут временно снять санкции из-за введенной Ираном блокады Ормузского пролива. По его мнению, перекрытие этой судоходной линии способно привести к скачкообразному росту цен на энергоресурсы по всему миру.

Индия
Россия
нефть
Ближний Восток
