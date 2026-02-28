Дядя и тетя убили маленького племянника и закопали его у трассы В Индии дядя и тетя убили четырехлетнего племянника и закопали его останки

В индийском штате Раджастхан супруги признались в убийстве четырехлетнего племянника и показали место недалеко от трассы Дели — Мумбаи, где закопали его тело, передает портал NDTV. По версии следствия, малыша убили из мести. Преступление было совершено шесть лет назад.

В материале сказано, что мальчик вышел на улицу поиграть и бесследно пропал. Родители искали его годами, но без результатов. В настоящее время на месте работают экскаваторы. Останки ищут на глубине около девяти метров с помощью георадара.

Супругов арестовали. Уточняется, что после исчезновения мальчика убийцы участвовали в его поисках, чтобы отвести от себя подозрения.

