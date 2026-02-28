Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 09:55

Назван последний документ, сдерживающий ядерную катастрофу

Эксперт Родионов: ДНЯО стал последним договором, сдерживающим ядерную катастрофу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) остался последним документом международной безопасности со времен холодной войны, сдерживающим ядерную катастрофу, заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Он обратил внимание, как страны Европы одна за другой заявляют о желании приобрести ядерное оружие, передает ИС «Вести».

Если вдруг каким-то образом договор о нераспространении перестанет действовать, исчезнет та система безопасности, которая нас последние полвека сдерживала от скатывания в состояние, близкое к полноценной ядерной катастрофе, — уверен Родионов.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что попытки Германии обзавестись собственным ядерным оружием станут прямым нарушением взятых на себя международных обязательств. Дипломаты также обратили внимание на «неблагоприятную репутацию» ФРГ в сфере нераспространения и напомнили о ключевых положениях Договора «2+4», определяющих основы германской государственности.

