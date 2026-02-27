В Госдуме предложили запретить шарлатанов-психологов

Руководитель рабочей группы при комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Алексей Богачев заявил о необходимости законодательного регулирования деятельности частных психологов в России. В беседе с ИС «Вести» он пояснил, что действующая система позволяет людям без профильного образования пройти обучение и практиковать в качестве психологов.

Кто-то из них является мошенниками, кто-то сумасшедшими, или по совместительству сумасшедшими и мошенниками, то есть позиционируют себя как психологи. И бывает так, что они получают буквально за два дня, иногда и за один, бумажку о профессиональной переподготовке, — заявил Богачев.

Он подчеркнул, что для искоренения подобных ситуаций в Госдуму внесен законопроект, требующий от психологов обязательного высшего образования по профилю. В случае, если закон примут, практиковать смогут только дипломированные психологи, что повысит качество услуг и защитит граждан, подчеркнул Богачев.

