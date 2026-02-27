Участник СВО раскрыл, что сильнее всего поддерживает дух бойцов

Детские поделки, в том числе рисунки, письма и игрушки, очень поддерживают дух бойцов ВС РФ, заявил RT участник СВО и заместитель командира роты 810-й бригады Черноморского флота Михаил Сухенко. По его словам, когда военнослужащие получают подобные подарки, они лишний раз понимают, ради кого рискуют жизнью.

Поддержка, безусловно, очень важна для нас. Каждый раз, когда мы открываем коробку с гуманитаркой, то больше всего надеемся, что там будут детские рисунки, письма или игрушки. У каждого бойца на бронежилете висели талисманы, сшитые детскими руками. И это очень поддерживало. У нас и блиндажи были в детских рисунках. Так ты понимаешь, ради чего там находишься, ради кого рискуешь жизнью, — отметил Сухенко.

Он рассказал, что многие бойцы хранили письма от детей в нагрудных карманах. Участник СВО от лица всех военнослужащих поблагодарил россиян за такую поддержку.

Ранее ветеран СВО и экс-чемпион ДНР по пауэрлифтингу Сергей Гавринев, потерявший ногу во время боевых действий, рассказал, что после ампутации быстро восстановился и начал работать инструктором по ЛФК для бойцов ВС РФ. Параллельно с этим мужчина вернулся к работе в качестве учителя физкультуры.