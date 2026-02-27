Мужчина с ружьем заявился на детскую площадку В Ставрополе мужчина пришел на детскую площадку с ружьем

Жители дома на улице Мира в Ставрополе увидели мужчину с ружьем на детской площадке, передает Stavropol.Media. По словам очевидцев, они слышали, как он взводил затвор.

Прохожие вызвали полицию, но когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, подозреваемый уже скрылся. Этот случай вызвал интерес у полицейских, которые начали расследование.

Участковый уполномоченный полиции отдела №1 УМВД по г. Ставрополю проводит проверочные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД.

