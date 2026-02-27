Зимняя Олимпиада — 2026
Мужчина с ружьем заявился на детскую площадку

В Ставрополе мужчина пришел на детскую площадку с ружьем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жители дома на улице Мира в Ставрополе увидели мужчину с ружьем на детской площадке, передает Stavropol.Media. По словам очевидцев, они слышали, как он взводил затвор.

Прохожие вызвали полицию, но когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, подозреваемый уже скрылся. Этот случай вызвал интерес у полицейских, которые начали расследование.

Участковый уполномоченный полиции отдела №1 УМВД по г. Ставрополю проводит проверочные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее сообщалось, что украинские военные сбросили снаряд с часовым механизмом на детскую площадку в Васильевке, Запорожской области. Утром 12 февраля снаряд был обезврежен российскими саперами, предотвратив жертвы. Он имел таймер и детонатор, что указывает на преднамеренное минирование гражданского объекта. Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко назвала это терактом и обвинила в этом людей без чести и совести.

