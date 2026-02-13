Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 02:23

Снаряд с таймером обнаружен на детской площадке в Запорожской области

Романиченко: ВСУ сбросили снаряд с таймером на детскую площадку в Васильевке

Фрагмент снаряда Фрагмент снаряда Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военные сбросили боеприпас с часовым механизмом на детскую площадку в Васильевке Запорожской области. Инцидент произошел ранним утром 12 февраля, когда жители многоквартирного дома спали, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в своем Telegram-канале.

Взрывотехники ВС РФ оперативно обезвредили снаряд, жертв удалось избежать. Снаряд был оснащен таймером и детонатором, что указывает на целенаправленный характер минирования гражданской инфраструктуры.

Детская площадка расположена во дворе жилого дома, и взрыв мог привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей, включая детей. Романиченко назвала произошедшее попыткой теракта.

Так поступать могут только нелюди, у которых нет никаких побед на линии фронта, и они «реабилитируются» в глазах европейских спонсоров таким гнусным способом — попытками убить детей нашего региона, — добавила она.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за сутки российские средства ПВО сбили пять ракет большой дальности «Фламинго» и 211 украинских беспилотников. Также перехвачено шесть управляемых авиабомб и восемь реактивных снарядов систем HIMARS американского производства.

ВСУ
снаряды
Запорожская область
площадки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ему на пользу»: работу иностранных мессенджеров признали важной для MAX
Стало известно, как контратаки ВСУ «захлебываются» в Запорожской области
В Кремле озвучили, какая судьба ждет иностранные бренды
Двое подростков и женщина пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Сын Мадуро раскрыл, что думает его отец о ситуации в Венесуэле
«Стресс и страх»: Европа погрузилась в панику из-за ухода ряда компаний
ВСУ обвинили в пополнении личного состава стариками
Снаряд с таймером обнаружен на детской площадке в Запорожской области
Депутаты Рады раскритиковал Зеленского за желание продолжить конфликт
В России изменятся правила заселения в гостиницы
Пленный рассказал, сколько стоит сбежать из ВСУ через санчасть
Возвращение в «Универ», развод, онкология: где сейчас Андрей Гайдулян
«Естественный отбор»: ВСУ массово бегут с позиций под Купянском
Очевидцы рассказали о падении обломков дрона ВСУ в Волгограде
Орбан указал Зеленскому на нелепость его требований о вступление в ЕС
Ведущий «Модного приговора» прокомментировал уход с Первого канала
Бастрыкин потребовал доклад о пропаже в Петербурге сестер и их матери
«Разработана методика»: ВСУ придумали, как скрывать число погибших
Трехкратный чемпион Португалии пополнил состав ЦСКА
Макрон раскрыл срок возможного разговора с Путиным
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.