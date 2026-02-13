Снаряд с таймером обнаружен на детской площадке в Запорожской области

Снаряд с таймером обнаружен на детской площадке в Запорожской области Романиченко: ВСУ сбросили снаряд с таймером на детскую площадку в Васильевке

Украинские военные сбросили боеприпас с часовым механизмом на детскую площадку в Васильевке Запорожской области. Инцидент произошел ранним утром 12 февраля, когда жители многоквартирного дома спали, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в своем Telegram-канале.

Взрывотехники ВС РФ оперативно обезвредили снаряд, жертв удалось избежать. Снаряд был оснащен таймером и детонатором, что указывает на целенаправленный характер минирования гражданской инфраструктуры.

Детская площадка расположена во дворе жилого дома, и взрыв мог привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей, включая детей. Романиченко назвала произошедшее попыткой теракта.

Так поступать могут только нелюди, у которых нет никаких побед на линии фронта, и они «реабилитируются» в глазах европейских спонсоров таким гнусным способом — попытками убить детей нашего региона, — добавила она.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за сутки российские средства ПВО сбили пять ракет большой дальности «Фламинго» и 211 украинских беспилотников. Также перехвачено шесть управляемых авиабомб и восемь реактивных снарядов систем HIMARS американского производства.