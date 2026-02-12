ПВО России «подрезала крылья» украинским «Фламинго»

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили пять ракет большой дальности «Фламинго» и 211 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, в ведомстве отметили перехват шести управляемых авиабомб и восьми реактивных снарядов американских систем HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», шесть управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 211 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие России осуществили очередные масштабные атаки на энергетические объекты Украины, задействованные в интересах ВСУ. В результате в Киеве поражены теплоэлектроцентрали №4 и №5, часть города обесточена. Согласно информации источника, зафиксированы крупные возгорания, а в некоторых районах нарушена подача воды и тепла.

Кроме того, военкор Александр Коц сообщил, что российские силы планомерно атакуют железнодорожные объекты Украины, переключив внимание на локомотивы, депо и главные узловые станции, задействованные украинской армией. В числе приоритетных задач таких ударов он назвал нарушение военных перевозок и сдерживание экономики за счет замедления экспортных и внутренних грузопотоков.