12 февраля 2026 в 12:26

Энергосистема Украины получила новый мощный удар

ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 в Киеве загорелись после ударов ВС России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские военные нанесли новые массированные удары по используемым в интересах ВСУ энергообъектам Украины, в результате которых в Киеве повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, часть столицы осталась без света, сообщает Telegram-канал SHOT. По сообщению источника, возникли сильные пожары, а также перебои с водоснабжением и отоплением в ряде районов.

В Одессе удары пришлись по электроподстанции в Черемушках, город частично обесточен, очевидцы наблюдают сильное зарево. В Днепропетровске горят несколько энергообъектов, часть жилых кварталов также лишилась электричества.

12 февраля Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине, которые используются в интересах ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что этот удар стал ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что Россия планомерно атакует железнодорожную инфраструктуру Украины, переключив внимание на локомотивы, депо и главные узловые станции. Среди задач таких ударов он назвал нарушение военных перевозок и сдерживание экономики за счет замедления экспортных и внутренних грузопотоков.

Кроме того, боец группировки «Восток» с позывным Пурик рассказал, что украинский военнопленный добровольно согласился содействовать в ликвидации укрепленного опорного пункта с пулеметными гнездами. По словам штурмовика, пленный указал дислокацию огневых точек и помог скрытно приблизиться к хорошо защищенной позиции противника.

