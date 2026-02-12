«Решил помочь»: боец ВСУ добровольно сдал ВС России позиции сослуживцев

Сдавшийся в плен российским штурмовикам группировки «Восток» украинский военнослужащий согласился помочь в зачистке укрепленного опорного пункта с пулеметными расчетами, рассказал боец с позывным Пурик. По словам штурмовика, пленный вызвался добровольно, указал расположение огневых точек и помог подобраться к хорошо укрепленной позиции противника, передает ТАСС.

Он (боец ВСУ — NEWS.ru) предложил свою помощь, потому что впереди был опорник такой трудный. Мы с ним поговорили, и он решил помочь. Показал все их места, тоже опорники, где, кто находится. И решил помочь взять более укрепленный опорник, к которому вообще трудно подойти, — рассказал Пурик.

Ранее командир расчета ударных дронов отряда «Кайра» с позывным Гид сообщил, что его подразделение обнаружило пункт временной дислокации украинских войск в населенном пункте Белицкое в ДНР. По его словам, по объекту был нанесен авиабомбовый удар, в результате которого противник потерял до 20 военнослужащих.

Кроме того, начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев сообщил, что войска беспилотных систем уничтожили терминал спутниковой связи Starlink, принадлежавший ВСУ. По его словам, за прошедшие сутки противник также потерял 28 блиндажей с личным составом.