12 февраля 2026 в 05:43

ВСУ за сутки потеряли несколько десятков блиндажей разом

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли 28 блиндажей и терминал спутниковой связи Starlink

ВСУ потеряли терминал спутниковой связи Starlink от действий войск беспилотных систем Южной группировки, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также за сутки противник лишился 28 блиндажей с личным составом.

Войсками беспилотных систем группировки на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 10 антенн связи, ретранслятор, терминал связи Starlink, — сказал он.

Астафьев добавил, что поражены и три наземных робототехнических комплекса. Кроме того, сбиты шесть беспилотников противника.

До этого в районе Константиновки военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Расчеты беспилотных систем нанесли по противнику точечные удары, действия были скоординированы.

Ранее российские военнослужащие уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства. При помощи этой системы ВСУ наносили удары по территории Белгородской области.

