Под Харьковом уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ били по Белгороду

Под Харьковом уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ били по Белгороду Российские бойцы ликвидировали чешскую установку Vampire под Харьковом

Российские военнослужащие уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, рассказали РИА Новости в силовых структурах. При помощи этой системы ВСУ наносили удары по территории Белгородской области.

В Харьковской области наши бойцы выявили и уничтожили очередную РСЗО Vampire чешского производства, которая осуществляла обстрелы Белгородской области, — уточнил собеседник агентства.

Точное поражение цели позволило пресечь дальнейшие попытки использования этой системы для ударов по российскому приграничью.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 108 украинских беспилотников. В Минобороны РФ добавили, что 49 и 29 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей, по семь — над Саратовской областью и акваторией Черного моря.

До этого на территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В городе завыли сирены. Жителей и гостей города-курорта призвали не подходить к окнам.