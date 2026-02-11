Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 08:46

Под Харьковом уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ били по Белгороду

Российские бойцы ликвидировали чешскую установку Vampire под Харьковом

Фото: МО РФ
Российские военнослужащие уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, рассказали РИА Новости в силовых структурах. При помощи этой системы ВСУ наносили удары по территории Белгородской области.

В Харьковской области наши бойцы выявили и уничтожили очередную РСЗО Vampire чешского производства, которая осуществляла обстрелы Белгородской области, — уточнил собеседник агентства.

Точное поражение цели позволило пресечь дальнейшие попытки использования этой системы для ударов по российскому приграничью.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 108 украинских беспилотников. В Минобороны РФ добавили, что 49 и 29 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей, по семь — над Саратовской областью и акваторией Черного моря.

До этого на территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В городе завыли сирены. Жителей и гостей города-курорта призвали не подходить к окнам.

