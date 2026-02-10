Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 18:01

Сочи угрожают вражеские дроны

В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили местные власти. В городе воют сирены, в аэропорту введены временные ограничения.

Внимание: на территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной, — сказано в сообщении.

Жителей и гостей города-курорта призвали не подходить к окнам. В случае нахождения на улице следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Не следует снимать работу ПВО, БПЛА и их обломки.

Тем временем губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Беловском районе в результате удара дрона ВСУ получили ранения три человека. Среди пострадавших есть подросток, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения левой кисти и обеих ног.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны за ночь 10 февраля ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три и два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Астраханской областей соответственно, еще один — над Курской.

происшествия
Сочи
БПЛА
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число эвакуированных при пожаре в Москве
Малышева призвала запретить «популярный» диагноз
Пенсионерка-госизменщица отправилась в колонию на 15 лет
Финмониторинг заблокировал деньги для залога по делу Миндича
В файлах Эпштейна всплыли пикантные детали об отношениях Макрона
В Венгрии сделали громкое заявление о России и Украине
Три инфаркта, падение доходов, конфликт с Пугачевой: куда пропал Николаев
Взрослый и ребенок пострадали при пожаре в центре Москвы
Нейропсихолог посоветовала учить с ребенком стихи о Масленице
В МЧС раскрыли детали сильного пожара в Москве
Экс-посол в ФРГ назвал речь Путина в Мюнхене исторической
Политолог ответил, как США компенсируют снижение добычи сланцевой нефти
При блокировке Telegram могут удалиться все данные: как сохранить
Отчаявшиеся эксперты Минкульта попросили Путина спасти памятник архитектуры
Защищал Высоцкого, Толю Быка и Япончика: как жил мэтр адвокатуры Падва
Ростех усовершенствовал российского «Вампира»
Папа насиловал дочь за донаты: почему мать не замечала неладное?
Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в центре Москвы
В России увеличат лимит сверхурочных работ
Большая чистка: ТЦК открыли охоту на венгров в Закарпатье
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.