Сочи угрожают вражеские дроны

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили местные власти. В городе воют сирены, в аэропорту введены временные ограничения.

Внимание: на территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной, — сказано в сообщении.

Жителей и гостей города-курорта призвали не подходить к окнам. В случае нахождения на улице следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Не следует снимать работу ПВО, БПЛА и их обломки.

Тем временем губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Беловском районе в результате удара дрона ВСУ получили ранения три человека. Среди пострадавших есть подросток, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения левой кисти и обеих ног.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны за ночь 10 февраля ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три и два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Астраханской областей соответственно, еще один — над Курской.