ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью шести украинских БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали шесть БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по три и два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Астраханской областей соответственно, еще один — над Курской.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что в районе Запорожской атомной электростанции продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за атак ВСУ. По ее словам, удары украинской стороны практически не прекращаются, исключение составляли лишь периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ на станции.

Утром 5 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 36 и 27 БПЛА уничтожили над территориями Краснодарского края и Ростовской области соответственно, 21 — сбили над акваторией Азовского моря.