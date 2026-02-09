В районе Запорожской атомной электростанции продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за атак ВСУ, собщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, удары украинской стороны практически не прекращаются.

Атаки в районе расположения станции и в окрестностях города не прекращались. Исключение составляли периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ, — заявила Яшина.

Ранее Россия отказалась от предложения США передать ЗАЭС под полный контроль Вашингтона. Статус крупнейшей в Европе АЭС остается одним из ключевых разногласий в переговорном процессе.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна не отдаст Запорожскую АЭС без боя. При этом он отметил, что подобная риторика вызывает серьезные вопросы о намерениях Киева в отношении станции. Не исключено, что власти Украины дадут приказ атаковать объект.

Кроме того, генерал-майор авиации Сергей Липовой указывал, что Украина уже утратила контроль над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией. Он подчеркнул, что территориальная целостность ДНР — это лишь вопрос времени, как и российский контроль над Херсонской и Запорожской областями. По словам Героя России, претензии Зеленского безосновательны и лишены логики, так как он понимает, что проиграл.