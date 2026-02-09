Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 06:43

На Запорожской АЭС сообщили о непрекращающихся атаках ВСУ

Яшина: на Запорожской АЭС сохраняется напряженная ситуация из-за атак ВСУ

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В районе Запорожской атомной электростанции продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за атак ВСУ, собщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, удары украинской стороны практически не прекращаются.

Атаки в районе расположения станции и в окрестностях города не прекращались. Исключение составляли периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ, — заявила Яшина.

Ранее Россия отказалась от предложения США передать ЗАЭС под полный контроль Вашингтона. Статус крупнейшей в Европе АЭС остается одним из ключевых разногласий в переговорном процессе.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна не отдаст Запорожскую АЭС без боя. При этом он отметил, что подобная риторика вызывает серьезные вопросы о намерениях Киева в отношении станции. Не исключено, что власти Украины дадут приказ атаковать объект.

Кроме того, генерал-майор авиации Сергей Липовой указывал, что Украина уже утратила контроль над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией. Он подчеркнул, что территориальная целостность ДНР — это лишь вопрос времени, как и российский контроль над Херсонской и Запорожской областями. По словам Героя России, претензии Зеленского безосновательны и лишены логики, так как он понимает, что проиграл.

ЗАЭС
ВСУ
атаки
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны «Севера» лишили «глаз» разведку ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 февраля
На Запорожской АЭС сообщили о непрекращающихся атаках ВСУ
«Нанесем удар в одиночку»: Израиль предупредил США насчет Ирана
Названы продукты, способные внезапно вызвать пищевую аллергию
Названы минералы, с которыми плохо совместим цинк
Россиян предупредили об опасности вложения в криптовалюту
«Смотрим в оба»: ВС РФ подорвали укрепленные подземные объекты ВСУ
ПСЖ разгромил «Марсель» в чемпионате Франции
Россия впервые показала новейшую РСЗО «Сарма» за рубежом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 февраля
Дмитриев напомнил о заявлении Бабиша про срыв мирных переговоров по Украине
Гуменник прибыл в Олимпийскую деревню позже из-за поломки автобуса
В ГД предложили помечать алкоголь особыми картинками
Психолог раскрыла опасность наказания мужчины женским молчанием
Российский сержант спас товарищей при атаке дрона ВСУ
Эксперты рассказали, как правильно брать кредиты при высоких ставках
ПВО России за неделю сбила более тысячи украинских БПЛА
Онколог раскрыла, является ли резкое похудение главным признаком рака
Стармер может скоро потерять пост министра
Стало известно о росте пенсий работающих граждан России
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.