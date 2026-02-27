Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 10:10

Глава Росатома раскрыл детали прекращения огня на ЗАЭС

Лихачев: прекращение огня на ЗАЭС достигнуто с участием МАГАТЭ и ведомств РФ

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Договоренность о режиме прекращения огня достигнута с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке Минобороны, Росгвардии и МИД РФ под эгидой Росатома, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас специалисты агентства находятся на объекте и наблюдают за ремонтом.

Договоренность о режиме прекращения огня была достигнута с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке Министерства обороны РФ, Росгвардии и Министерства иностранных дел РФ под эгидой госкорпорации «Росатом», — отметил он.

До этого Лихачев заявлял, что ситуация в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ухудшается. По его словам, украинские солдаты каждый день обстреливают городскую инфраструктуру и социальные объекты.

Утром 27 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России, а также Черным и Азовским морями, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА.

