Глава Росатома раскрыл детали прекращения огня на ЗАЭС Лихачев: прекращение огня на ЗАЭС достигнуто с участием МАГАТЭ и ведомств РФ

Договоренность о режиме прекращения огня достигнута с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке Минобороны, Росгвардии и МИД РФ под эгидой Росатома, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас специалисты агентства находятся на объекте и наблюдают за ремонтом.

До этого Лихачев заявлял, что ситуация в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ухудшается. По его словам, украинские солдаты каждый день обстреливают городскую инфраструктуру и социальные объекты.

