27 февраля 2026 в 11:09

В деле о похищении девочки в Смоленске может появиться новый фигурант

Криминалист Игнатов: сожительница Грищенкова могла быть соучастницей похищения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сожительница подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске Сергея Грищенкова могла быть соучастницей преступления, выразил мнение в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, женщина, вероятно, была осведомлена, что в их доме находится чужой ребенок.

Надо еще потрясти сожительницу [Грищенкова]. Она наверняка замешана в похищении девочки, я уверен практически на 100%, что она была в курсе всего. Она такая же соучастница преступления. Даже если, как она говорит, думала, что несовершеннолетняя — родственница мужчины. Я сомневаюсь, что за три дня она вообще не разговаривала с ребенком и не видела, что похищенная странно себя ведет — боится, нервничает, молчит постоянно. Она с ней не беседовала? Я считаю, что женщина — соучастница и должна понести наказание за это особо тяжкое преступление. Ее надо привлекать как минимум за недонесение информации и укрывательство похищенного ребенка, — высказался Игнатов.

Криминалист также подчеркнул, что в Смоленске были повсюду расклеены ориентировки, и информация о поисках активно распространялась. По его мнению, женщина не могла их не видеть и была обязана сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что полиция нашла похищенную в Смоленской области девятилетнюю девочку благодаря оперативной работе и генетическому тесту улик. Немаловажную роль в поисках сыграли и камеры видеонаблюдения: те сняли автомобиль, на котором похититель увез ребенка.

