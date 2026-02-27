Иностранцы ответят в суде за смерть молодого футболиста в Щелково Дело о смерти футболиста в Щелково против иностранцев направили в суд

Прокуратура Московской области передала в суд дело о смерти 20-летнего футболиста «Русской общины Щелково» Арсения Ерошевича, сообщили в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в нем фигурируют четверо граждан стран Средней Азии.

Щелковская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четверых уроженцев стран Средней Азии, — уточнили в прокуратуре.

По информации ведомства, в зависимости от роли и степени участия фигурантам вменяют статьи о причинении тяжкого вреда группой лиц, повлекшей смерть; хулиганстве с применением насилия, совершенного по предварительному сговору; а также нанесении побоев из хулиганских побуждений.

По версии следствия, в августе 2025 года группа приезжих избила 20-летнего игрока из любительского клуба «Русская община». Запись с камер наблюдения показала, что футболист упал от удара в челюсть и потерял сознание, но нападавшие продолжали его бить. Остановить избиение смогли только случайные свидетели. Спортсмена доставили в больницу, где спустя время он умер, не приходя в сознание.