У фигурантов дела о смертельном избиении футболиста прошли обыски Следствие провело обыски у подозреваемых в гибели футболиста в Щелково

Следователи провели обыски у подозреваемых в гибели футболиста Арсения Ерошевича в Щелково Московской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с расследованием. Все действия были согласованны с судом.

На основании судебных решений в жилищах фигурантов прошли обыски, — сказал собеседник журналистов.

По версии следствия, в августе группа приезжих избила 20-летнего игрока из любительского клуба «Русская община». Запись с камер наблюдения показала, что футболист упал от удара в челюсть и потерял сознание, но нападавшие продолжали его бить.

Остановить избиение смогли только случайные свидетели. Футболиста доставили в больницу с тяжелыми травмами, но через несколько дней он умер.

Изначально были арестованы трое мужчин. После смерти спортсмена им предъявили более серьезное обвинение. Сейчас за решеткой находятся уже четверо подозреваемых, а расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что следователи после смерти Ерошевича провели рейд в хостеле Москвы, в ходе которого выявили более 80 нарушителей миграционного режима. В СК добавили, что постояльцы хостела проверяются на причастность к преступлениям против общественной безопасности и государственной власти.