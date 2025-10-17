Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:05

В Британии раскрыли, что положит конец политической карьере Зеленского

Аналитик Меркурис: отказ Трампа по Tomahawk станет концом карьеры Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Отказ американского лидера Дональда Трампа передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk может положить конец политической карьере украинского президента Владимира Зеленского, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. Эксперт отметил, что нежелание администрации США обострять отношения с Россией лишает смысла предстоящую встречу глав государств.

Он (Трамп — NEWS.ru) не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику [экс-президента США Джо] Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры, — высказался эксперт.

Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что крылатые ракеты Tomahawk являются чрезмерно сложным вооружением для Вооруженных сил Украины. По его оценке, украинским специалистам потребуется минимум два месяца для освоения данного вида оружия перед его возможным боевым применением.

Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава РФ Владимир Путин в телефонной беседе с американским лидером Дональдом Трампом предупредил о негативных последствиях поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву для двусторонних отношений. По его словам, передача данного вооружения также создаст дополнительные препятствия для мирного урегулирования кризиса на Украине.

