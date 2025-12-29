Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 16:51

Успенская рассказала о самой любимой новогодней песне

Успенская призналась, что на Новый год любит слушать композицию «Пять минут»

Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская призналась в беседе с Общественной Службой Новостей, что больше всего любит слушать на Новый год композицию «Пять минут» из фильма »Карнавальная ночь» в исполнении актрисы Людмилы Гурченко. По словам артистки, эту песню обожают даже дети.

Мы фактически с молоком матери впитали эту легендарную песню. Именно она у меня связана с Новым годом. Некоторые композиции из моего репертуара также погружают меня в состояние зимней сказки, теплых воспоминаний о событиях, которые разворачивались именно накануне и на сам Новый год, — рассказала Успенская.

При этом есть популярные новогодние песни, которые не пришлись по душе артистке. По ее словам, некоторые композиции из фильма «Ирония судьбы» слишком тоскливые и «вгоняют в депрессию».

Ранее звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева заявила, что в канун Нового года любит пересматривать советский мюзикл «Чародеи». По словам актрисы, в январские выходные она традиционно включает комедии и детективы производства СССР.

