Успенская рассказала о самой любимой новогодней песне

Певица Любовь Успенская призналась в беседе с Общественной Службой Новостей, что больше всего любит слушать на Новый год композицию «Пять минут» из фильма »Карнавальная ночь» в исполнении актрисы Людмилы Гурченко. По словам артистки, эту песню обожают даже дети.

Мы фактически с молоком матери впитали эту легендарную песню. Именно она у меня связана с Новым годом. Некоторые композиции из моего репертуара также погружают меня в состояние зимней сказки, теплых воспоминаний о событиях, которые разворачивались именно накануне и на сам Новый год, — рассказала Успенская.

При этом есть популярные новогодние песни, которые не пришлись по душе артистке. По ее словам, некоторые композиции из фильма «Ирония судьбы» слишком тоскливые и «вгоняют в депрессию».

