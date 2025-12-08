ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 16:39

Звезда «Моей прекрасной няни» рассказала о любимом новогоднем фильме

Актриса Прокофьева призналась, что под Новый год любит смотреть фильм «Чародеи»

Ольга Прокофьева Ольга Прокофьева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева заявила в беседе с Общественной Службой Новостей, что в канун Нового года любит пересматривать советский мюзикл «Чародеи». По словам актрисы, в январские выходные она традиционно включает комедии и детективы производства СССР.

Конечно, я смотрю фильмы, которые связаны с нашей историей и культурой. Например, под Новый год люблю пересматривать сказку «Чародеи», просто потрясающий фильм с прекрасным актерским составом, очень рекомендую к просмотру тем, кто еще не смотрел, — отметила Прокофьева.

Ранее участники группы «Вирус!» заявили, что решили не давать концерты 31 декабря и отметить праздник дома с семьями. Артисты Ольга Лаки и Юрий Ступник поделились, что планируют традиционно наряжать елку и смотреть «Иронию судьбы».

