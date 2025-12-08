Звезда «Моей прекрасной няни» рассказала о любимом новогоднем фильме Актриса Прокофьева призналась, что под Новый год любит смотреть фильм «Чародеи»

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева заявила в беседе с Общественной Службой Новостей, что в канун Нового года любит пересматривать советский мюзикл «Чародеи». По словам актрисы, в январские выходные она традиционно включает комедии и детективы производства СССР.

Конечно, я смотрю фильмы, которые связаны с нашей историей и культурой. Например, под Новый год люблю пересматривать сказку «Чародеи», просто потрясающий фильм с прекрасным актерским составом, очень рекомендую к просмотру тем, кто еще не смотрел, — отметила Прокофьева.

