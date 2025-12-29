«Слава богу»: Ушаков рассказал, что вызвало радость Трампа Ушаков: Трамп рад, что Вашингтон так и не передал Украине ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп выразил искреннее удовлетворение тем, что ни его прошлая администрация, ни нынешнее руководство Вашингтона не передали Киеву крылатые ракеты Tomahawk, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Таким образом в США отреагировали на атаку дронов ВСУ на резиденцию российского президента в Новгородской области, передает ТАСС.

Трамп сам сказал, что администрация США, слава богу, не давала «Томагавки» Киеву, — сообщил Ушаков.

Ушаков также сообщил, что Трамп был шокирован и возмущен атакой украинских дронов в Новгородской области. Американский лидер назвал действия Киева «сумасшедшими» и признался, что не мог предположить способности Украины на подобные шаги.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, все они были уничтожены. После этого Лавров отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.