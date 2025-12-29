Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 19:41

«Слава богу»: Ушаков рассказал, что вызвало радость Трампа

Ушаков: Трамп рад, что Вашингтон так и не передал Украине ракеты Tomahawk

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Justin Wolpert
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп выразил искреннее удовлетворение тем, что ни его прошлая администрация, ни нынешнее руководство Вашингтона не передали Киеву крылатые ракеты Tomahawk, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Таким образом в США отреагировали на атаку дронов ВСУ на резиденцию российского президента в Новгородской области, передает ТАСС.

Трамп сам сказал, что администрация США, слава богу, не давала «Томагавки» Киеву, — сообщил Ушаков.

Ушаков также сообщил, что Трамп был шокирован и возмущен атакой украинских дронов в Новгородской области. Американский лидер назвал действия Киева «сумасшедшими» и признался, что не мог предположить способности Украины на подобные шаги.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, все они были уничтожены. После этого Лавров отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

Дональд Трамп
Юрий Ушаков
Россия
ВСУ
Tomahawk
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде потребовали признать Зеленского террористом
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
В Турции назвали атаку на резиденцию Путина самоубийственной
В Лондоне новое требование полиции спровоцировало скандал с масонами
«Вывели из строя»: Трамп заявил о мощном ударе по Венесуэле
Мужчина потребовал от ресторана $50 тыс. после неудачного похода в туалет
Домработница приготовила отравленный «коктейль» для ребенка хозяев
Угрожавшего отрезать учителю язык цыгана отправят в колонию
Картаполов: Зеленский делает все для продолжения конфликта
«Демонстрация агонии»: Слуцкий о попытках ВСУ атаковать резиденцию Путина
Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе
Парализованный китаец одним пальцем создал «умную ферму» и открыл бизнес
Рынок акций упал на фоне попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина
Подмосковье будет роботизировать логистику
Автор хитов Долиной опроверг «посвящение» новой песни квартире в Хамовниках
Зеленский не признал попытку атаки ВСУ на госрезиденцию Путина
Мать и дочь выжили благодаря бездомной собаке, которую они приютили
Зарево на границе с Румынией, прощание с Лесневской: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.