Российские теннисисты сумели вырваться с Ближнего Востока РИА Новости: Медведев и Рублев через Оман покинули Дубай

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, которые не могли покинуть Объединенные Арабские Эмираты после местного турнира, наконец отправились домой, передает РИА Новости. Ситуация разрешилась благодаря организации специального рейса, который вылетел не из Дубая, а из соседнего Султаната Оман. Мать Рублева Марина Марьенко подтвердила детали перелета информационному агентству.

Организовали спецрейс для команды Медведева, Хачанова, Рублева. Вылетели из Омана в 16:00, жду звонка о прибытии в Стамбул, оттуда ребята летят в Лос-Анджелес, — поделилась женщина.

Ранее «Аэрофлот» взял на себя обязательства по размещению российских граждан в отелях Дубая за свой счет. Как объяснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, решение связано с затрудненным вылетом туристов из ОАЭ на фоне недавних событий в регионе.

В АТОР между тем сообщили, что туроператоры ежедневно тратят свыше 500 млн рублей на поддержку российских туристов, оставшихся на Ближнем Востоке. По данным ассоциации, общие расходы индустрии с 28 февраля по 5 марта превысили 2,6 млрд рублей.