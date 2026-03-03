Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 23:20

Российские теннисисты сумели вырваться с Ближнего Востока

РИА Новости: Медведев и Рублев через Оман покинули Дубай

Андрей Рублев Андрей Рублев Фото: Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, которые не могли покинуть Объединенные Арабские Эмираты после местного турнира, наконец отправились домой, передает РИА Новости. Ситуация разрешилась благодаря организации специального рейса, который вылетел не из Дубая, а из соседнего Султаната Оман. Мать Рублева Марина Марьенко подтвердила детали перелета информационному агентству.

Организовали спецрейс для команды Медведева, Хачанова, Рублева. Вылетели из Омана в 16:00, жду звонка о прибытии в Стамбул, оттуда ребята летят в Лос-Анджелес,поделилась женщина.

Ранее «Аэрофлот» взял на себя обязательства по размещению российских граждан в отелях Дубая за свой счет. Как объяснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, решение связано с затрудненным вылетом туристов из ОАЭ на фоне недавних событий в регионе.

В АТОР между тем сообщили, что туроператоры ежедневно тратят свыше 500 млн рублей на поддержку российских туристов, оставшихся на Ближнем Востоке. По данным ассоциации, общие расходы индустрии с 28 февраля по 5 марта превысили 2,6 млрд рублей.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Оман
ОАЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Огромная ненависть»: Трамп дал оценку отношениям между Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь Лукашенко призналась, почему более 10 лет не ходит в отпуск
В Сети появились кадры с места удара БПЛА по Волгограду
Испания ответила на угрозу Трампа разорвать торговые отношения
Стало известно о возможном выборе нового верховного лидера Ирана
Атака ВСУ на Волгоград: попадание в многоэтажку, раненые, что известно
Силы ПВО вывели из строя 38 украинских беспилотников
«Все натерпелись от тупой цензуры»: Бурляев о Ефремове, Михалкове, худсоветах
ЦАХАЛ атаковала Совет экспертов в Кумах во время выборов лидера Ирана
Пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Российский СПГ-танкер вспыхнул в Средиземном море
Макрон подтвердил участие Франции в уничтожении иранских дронов
Российские теннисисты сумели вырваться с Ближнего Востока
Макрон «вступил» в конфликт на Ближнем Востоке
SHOT: серия взрывов прогремела в небе над Волгоградом
Скандал и рыдания в гримерке: что произошло на концерте Славы в Пензе
«Нам следует ударить их»: Трамп в шутку пригрозил ФРГ
Эрдоган на идеях силы объяснил, что творится на Ближнем Востоке
Беспилотник рухнул рядом с консульством США в Дубае
Три аэропорта Поволжья временно прекратили работу
Дальше
Самое популярное
Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.