Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 00:39

Пресс-секретарь Лукашенко призналась, почему более 10 лет не ходит в отпуск

Эйсмонт заявила, что 11 лет не уходила в отпуск из-за графика Лукашенко

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт призналась, что не была в отпуске 11 лет. В интервью сельской учительнице Инне Яковчик, которое появилось в ее социальных сетях, представитель лидера раскрыла причину — жесткий график главы государства, который сам не ходит в отпуск.

У нас отпуск согласно графику президента, президент в отпуск не ходит, мы, соответственно, тоже. Потому что паузы в мероприятиях на несколько недель быть не может, ну а мы отвечаем за каждое свое направление в работе, — рассказала Эйсмонт.

Беседу записала учительница, которая поинтересовалась, как пресс-секретарю удается так хорошо выглядеть при столь напряженной работе. Эйсмонт поделилась секретами: дисциплина, спорт и умение высыпаться даже в самом плотном графике.

Как бы ни было сложно, все равно где-то заставить себя пораньше лечь спать. В последнее время я научилась это делать, если есть такая возможность, — сказала она.

По словам пресс-секретаря, публичность обязывает «лицо держать» и всегда быть готовой отвечать на любые вопросы. Вариантов расслабиться в ее случае просто нет.

Ранее сам Лукашенко высказал необычный совет женщинам, желающим сохранить молодость и красоту. Во время визита на предприятие «Планар» он заявил, что лучше всяких косметических процедур работает чистка снега лопатой.

Александр Лукашенко
пресс-секретарь
Белоруссия
отпуска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Огромная ненависть»: Трамп дал оценку отношениям между Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь Лукашенко призналась, почему более 10 лет не ходит в отпуск
В Сети появились кадры с места удара БПЛА по Волгограду
Испания ответила на угрозу Трампа разорвать торговые отношения
Стало известно о возможном выборе нового верховного лидера Ирана
Атака ВСУ на Волгоград: попадание в многоэтажку, раненые, что известно
Силы ПВО вывели из строя 38 украинских беспилотников
«Все натерпелись от тупой цензуры»: Бурляев о Ефремове, Михалкове, худсоветах
ЦАХАЛ атаковала Совет экспертов в Кумах во время выборов лидера Ирана
Пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Российский СПГ-танкер вспыхнул в Средиземном море
Макрон подтвердил участие Франции в уничтожении иранских дронов
Российские теннисисты сумели вырваться с Ближнего Востока
Макрон «вступил» в конфликт на Ближнем Востоке
SHOT: серия взрывов прогремела в небе над Волгоградом
Скандал и рыдания в гримерке: что произошло на концерте Славы в Пензе
«Нам следует ударить их»: Трамп в шутку пригрозил ФРГ
Эрдоган на идеях силы объяснил, что творится на Ближнем Востоке
Беспилотник рухнул рядом с консульством США в Дубае
Три аэропорта Поволжья временно прекратили работу
Дальше
Самое популярное
Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.