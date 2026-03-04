Пресс-секретарь Лукашенко призналась, почему более 10 лет не ходит в отпуск

Пресс-секретарь Лукашенко призналась, почему более 10 лет не ходит в отпуск Эйсмонт заявила, что 11 лет не уходила в отпуск из-за графика Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт призналась, что не была в отпуске 11 лет. В интервью сельской учительнице Инне Яковчик, которое появилось в ее социальных сетях, представитель лидера раскрыла причину — жесткий график главы государства, который сам не ходит в отпуск.

У нас отпуск согласно графику президента, президент в отпуск не ходит, мы, соответственно, тоже. Потому что паузы в мероприятиях на несколько недель быть не может, ну а мы отвечаем за каждое свое направление в работе, — рассказала Эйсмонт.

Беседу записала учительница, которая поинтересовалась, как пресс-секретарю удается так хорошо выглядеть при столь напряженной работе. Эйсмонт поделилась секретами: дисциплина, спорт и умение высыпаться даже в самом плотном графике.

Как бы ни было сложно, все равно где-то заставить себя пораньше лечь спать. В последнее время я научилась это делать, если есть такая возможность, — сказала она.

По словам пресс-секретаря, публичность обязывает «лицо держать» и всегда быть готовой отвечать на любые вопросы. Вариантов расслабиться в ее случае просто нет.

Ранее сам Лукашенко высказал необычный совет женщинам, желающим сохранить молодость и красоту. Во время визита на предприятие «Планар» он заявил, что лучше всяких косметических процедур работает чистка снега лопатой.