«Хезболла» сообщила об ударе по военно-морской базе Израиля Al Jazeera: «Хезболла» обстреляла военно-морскую базу ЦАХАЛ в Хайфе

Ливанское шиитское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел израильской военно-морской базы в средиземноморском городе Хайфа, сообщает телеканал Al Jazeera. Кроме того, бойцы движения сообщили о параллельном обстреле района Кфар-Юваль. По данным «Хезболлы», в этом населенном пункте находилось скопление израильских военнослужащих.

Бойцы исламского сопротивления в 20.00 во вторник, 3 марта 2026 года, нанесли удар залпом высокоточных ракет по военно-морской базе Хайфы, — написано в заявлении.

На данный момент нет официальных подтверждений от израильской стороны о последствиях атак. Информация о возможных разрушениях на базе или пострадавших среди военных и мирного населения отсутствует.

До этого ливанское шиитское движение «Хезболла» атаковала с помощью беспилотных летательных аппаратов авиабазу, расположенную на севере Израиля. Нападению проиранской группировки подверглись радиолокационные объекты и диспетчерские пункты, находящиеся на территории военного объекта Рамат-Давид.