Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 01:49

Российский военкор раскрыл ситуацию со связью в зоне спецоперации

Военкор Сладков: интернет-связь в зоне специальной военной операции снова ожила

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска полностью перешли на отечественные системы связи в зоне специальной военной операции, сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале, ссылаясь на слова знакомого комбрига. По его данным, после отключения Starlink российские подразделения не испытывают проблем с управлением и коммуникацией.

Ну что, вся интернет-связь в зоне СВО ожила, как сказал мой друг, комбриг: «Все как прежде, я все вижу, всем управляю. Только теперь это не чужеземный Starlink, а мой интернет, и я теперь не думаю, отключат его, не отключат», — написал Сладков

Кроме того, военкор опроверг слухи о нехватке автотехники, перечислив новые образцы боевых машин. Он рассказал о вездеходах «Улан-1», «Улан-2», уральской бронемашине «Тайфун», нижегородском «Буране», «Титане» и «Линзе», которые поступают в подразделения.

Ранее ведущий эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что применение действующей сети геостационарных спутников связи способно ускорить создание российского аналога системы Starlink. По словам специалиста, такой подход уже реализован разработчиками защищенной системы «Тень», используемой для связи с беспилотниками и другими объектами.

Starlink
Александр Сладков
связь
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дипломат объяснил, почему Иран может бомбить американские базы
«Хезболла» сообщила об ударе по военно-морской базе Израиля
«Вот это поворот»: Захарова дала оценку идеям Польши и ФРГ в ядерной сфере
Трамп выбрал новую цель: после Ирана будет Куба — чем РФ поможет Гаване
Сотни туристов из России могут оказаться «на улице» в Катаре
Российский военкор раскрыл ситуацию со связью в зоне спецоперации
«Совершенно не факт»: в МИД РФ определили судьбу Зеленского на выборах
Стало известно об уничтожении американского F-15 иранской ПВО
КСИР утверждает, что бомбит Минобороны Израиля
Реакция Мерца на удар Трампа в Белом доме попала на видео
В Иране сообщили о полном «присвоении» Ормузского пролива
Сын Хаменеи Моджтаба стал новым верховным лидером Ирана: что о нем известно
Не только Тутберидзе: кто поможет Трусовой стать олимпийской чемпионкой
Покинувшие Иран россияне вылетели из Ленкорани на родину
«Мне все равно»: Трамп равнодушно отреагировал на решение Ирана по ЧМ-2026
«Огромная ненависть»: Трамп дал оценку отношениям между Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь Лукашенко призналась, почему более 10 лет не ходит в отпуск
В Сети появились кадры с места удара БПЛА по Волгограду
Испания ответила на угрозу Трампа разорвать торговые отношения
Стало известно о возможном выборе нового верховного лидера Ирана
Дальше
Самое популярное
Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.