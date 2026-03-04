Российский военкор раскрыл ситуацию со связью в зоне спецоперации Военкор Сладков: интернет-связь в зоне специальной военной операции снова ожила

Российские войска полностью перешли на отечественные системы связи в зоне специальной военной операции, сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале, ссылаясь на слова знакомого комбрига. По его данным, после отключения Starlink российские подразделения не испытывают проблем с управлением и коммуникацией.

Ну что, вся интернет-связь в зоне СВО ожила, как сказал мой друг, комбриг: «Все как прежде, я все вижу, всем управляю. Только теперь это не чужеземный Starlink, а мой интернет, и я теперь не думаю, отключат его, не отключат», — написал Сладков

Кроме того, военкор опроверг слухи о нехватке автотехники, перечислив новые образцы боевых машин. Он рассказал о вездеходах «Улан-1», «Улан-2», уральской бронемашине «Тайфун», нижегородском «Буране», «Титане» и «Линзе», которые поступают в подразделения.

Ранее ведущий эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что применение действующей сети геостационарных спутников связи способно ускорить создание российского аналога системы Starlink. По словам специалиста, такой подход уже реализован разработчиками защищенной системы «Тень», используемой для связи с беспилотниками и другими объектами.