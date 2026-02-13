Зимняя Олимпиада — 2026
Военкор рассказал о подвиге бойцов в подконтрольном ВСУ городе

Сладков: бойцы ВС РФ четыре месяца скрывались в подконтрольном ВСУ городе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Восемь бойцов ВС России четыре месяца скрывались в подконтрольном ВСУ городе, рассказал военный корреспондент Александр Сладков в Telegram. По его словам, они передавали ситуацию по рациям. В итоге дождались освобождения населенного пункта.

Восемь растворились в контролируемом ВСУ городе. Четыре месяца, при помощи местных жителей, они скрывались и передавали ситуацию по рациям. Одного из этих восьмерых, тяжело раненого, выходила местная жительница, — написал Сладков.

Сладков добавил, что, когда ВС России освободили город, бойца обнаружили в местной семье. По его словам, теперь он снова воюет и собирается женится на спасительнице.

Ранее боец 61-й бригады морской пехоты под позывным Гарик рассказал о дерзкой операции российской разведки. Сначала группа захватила американский Humvee, уничтожив его расчет, а затем использовала трофейный автомобиль для рейда в глубокий тыл ВСУ.

До этого сообщалось, что российские подразделения успешно провели операцию в тылу Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска. Как рассказал командир штурмового отряда Владимир Ходыкин, их передвижения вызвали замешательство в рядах противника.

ВСУ
Россия
Александр Сладков
военкоры
