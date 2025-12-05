Стало известно о действиях ВС РФ в тылу противника под Красноармейском

Российские подразделения успешно провели операцию в тылу Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, рассказал командир штурмового отряда Владимир Ходыкин. По его словам, их передвижения вызвали замешательство в рядах противника.

Глубокий обход позиций ВСУ позволил не только дезорганизовать оборону, но и способствовал захвату пленных, пояснил Ходыкин. Украинские военные, оказавшись в окружении, активно сдавались, предоставляя ценную разведданные о дислокации и маршрутах своих частей.

Ходыкин признался, что хотел бы сказать большое спасибо командиру полка. За то, что офицер поверил в штурмовиков, где-то подсказал, а где-то дал свободу действий.

Как батя, знаете. Он говорил: «Действуй здесь, попробуй». И получилось. Он радовался за нас. Нам повезло, что мы их обошли и внесли неразбериху в их ряды, — поделился Ходыкин.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие успешно использовали раскаленный асфальт для маскировки в районе Красноармейска, сообщил боец Вооруженных сил РФ Тельман Уралбаев. Подразделение передвигалось в ночное время, практически не скрываясь. Высокая температура асфальта, нагретого за день, делала бойцов невидимыми для тепловизоров вражеских беспилотников.