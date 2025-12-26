Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 09:09

Спасатели вытащили голову и бюстгальтер из желудка крокодила

Фото: Marc Rasmus/imagebroker/Global Look Press
В Зимбабве спасатели обнаружили голову, бюстгальтер и руку женщины в желудке крокодила, сообщила газета The Herald. Хищник напал на нее во время отдыха у реки.

Инцидент произошел в провинции Северный Матабелеленд. Женщина вместе с друзьями вошла в реку и стала делать фотографии. Внезапно ее схватил крокодил, подбросил в воздух три раза, а затем утащил под воду. Правоохранители и работники экстренных служб нашли хищника и убили его.

Ранее в Индонезии крокодил напал на десятилетнего мальчика и утащил его под воду. Спасатели организовали поиски ребенка, к ним присоединились волонтеры из числа местных жителей. Поисковые работы осложнялись тем, что в районе мог быть еще один хищник. Для обеспечения безопасности к операции привлекли опытных местных ловцов крокодилов.

До этого в Индии лесники поймали тигра-людоеда, который растерзал трех человек за две недели в нескольких деревнях штата Карнатака. Им оказался 13-летний хищник, который из-за возраста уже не мог охотиться на травоядных животных и потому переключился на людей.

Зимбабве
крокодилы
нападения
женщины
