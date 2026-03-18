Морские пехотинцы ВС России уничтожили группу украинских бойцов на Добропольском направлении, подразделения армии РФ эвакуировали из Красноармейска более 200 гражданских. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Российские военные спасли 200 жизней в Красноармейске

Российские силы провели масштабную спасательную операцию в Красноармейске, сообщил Герой России командир мотострелковой роты 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дмитрий Коноплев. Солдатам удалось вывести из города около 200 гражданских лиц, среди которых были лежачие пенсионеры, маленькие дети и девушка на девятом месяце беременности.

Операция проходила в сложной боевой обстановке, но благодаря профессионализму российских военных удалось избежать жертв среди гражданского населения. Эвакуированные получили необходимую медицинскую помощь и были доставлены в безопасные районы.

«Расслабившаяся» группа военных ВСУ поплатилась в ДНР

На Добропольском направлении российские морские пехотинцы ликвидировали группу украинских военных, которые передвигались по открытой местности, не контролируя воздушную обстановку, рассказал военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным Кабан. Их невнимательность и неопытность стоили им жизни.

Боец действовал в составе подразделения беспилотных систем отряда «БАРС-22» 55-й гвардейской дивизии. Российские военные продолжают эффективно использовать свои преимущества, наказывая противника за каждую ошибку.

Названа особенность линии обороны ВСУ в Орехове

Линия обороны Вооруженных сил Украины в Орехове в Запорожской области включает подземную инфраструктуру, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов. Он отметил, что украинская армия несет очень большие потери, пытаясь удержать этот населенный пункт.

Он добавил, что ВСУ перебрасывают на это направление элитные подразделения, но это не поможет им удержать город. По его словам, российская армия сохраняет инициативу под Запорожьем.

Дроны ВСУ повредили здание с беженцами в Херсонской области

Здание с эвакуированными жителями Херсона было повреждено в результате ночной атаки беспилотников, сообщил зампред правительства региона Сергей Черевко. По его словам, жертв и пострадавших нет, люди были оперативно переселены.

Инцидент произошел в районе Генической Горки на Арабатской стрелке. Несколько десятков человек в этот момент переселялись усилиями социальных служб и администрации правительства в другие здания и сооружения.

Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Краснодар

В результате удара беспилотника по многоквартирному дому в Краснодаре погиб один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Всего при атаке дронов повреждения получили три здания.

Контроль за помощью пострадавшим взял на себя мэр города Евгений Наумов. Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибшего.

Эксперт усомнился в эффективности систем ПВО SAMP/T

Обещанные Францией системы противовоздушной обороны SAMP/T не смогут существенно улучшить положения украинской армии на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который объявил о договоренности с французским коллегой Эммануэлем Макроном о поставках данного вида вооружения для ВСУ.

По мнению эксперта, передача комплексов не произойдет в ближайшей перспективе. Поэтому обещания Макрона на сегодняшней ситуации ВСУ практически не скажутся или отразятся минимально, констатировал он.

Читайте также:

ВСУ в панике отводят технику после разгрома: успехи ВС РФ к утру 18 марта

Атака ВСУ на Краснодар ночью 18 марта: погибшие, разрушения, что известно

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта