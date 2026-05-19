19 мая 2026 в 12:05

Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале

МЧС: на борту опрокинувшейся аэролодки на озере Байкал находилось 18 человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На борту опрокинувшейся аэролодки на озере Байкал находилось 18 человек, сообщили в МЧС РФ. При этом пять человек погибли, уточнили в ведомстве. Одна из пассажирок получила рваную рану ноги, принято решение о ее госпитализации.

По уточненной информации, в аэролодке находились 18 человек. Спасены 13 человек, в том числе один ребенок. К сожалению, погибли пять человек, — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что опрокидывание катера на Байкале произошло 19 мая. Перевернулась аэролодка «Хивус». По предварительной информации, причиной происшествия могло стать превышение допустимого количества людей на судне. В МЧС сообщили, что плавсредство уже доставили к берегу.

После этого появились кадры перевернувшегося судна на Байкале в Бурятии. Тогда же были опубликованы данные, что жертвами происшествия стали пять человек — мужчина и четыре женщины. Спасти удалось 13 человек, среди которых оказался 14-летний подросток.

До этого стало известно, что трое туристов погибли от переохлаждения на открытом участке горной вершины Мунку-Сардык в Бурятии. Причиной трагедии стал сильный ветер и отсутствие укрытия. Остальные участники группы, отправившиеся за помощью, были вынуждены ждать спасателей на вершине более суток.

