Опубликованы кадры перевернувшейся лодки на Байкале

Телеканал РЕН ТВ опубликовал в своем Telegram-канале снимки перевернувшейся лодки на Байкале в Бурятии. По предварительным данным канала, погибли пять человек — четыре женщины и один мужчина. 13 человек удалось спасти, включая 14-летнего ребенка.

На озере Байкал 19 мая перевернулся катер «Хивус» с пассажирами на борту. По предварительной версии, судно могло опрокинуться из-за превышения допустимого числа пассажиров на борту. В МЧС уточнили, что аэролодка доставлена к берегу и пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии сообщила, что самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. Два человека направлены в больницу, восемь находившихся на борту самолета человек вышли к населенному пункту самостоятельно. По предварительной информации, командир решил вернуться обратно в аэропорт вылета, но после этого перестал выходить на связь. Затем пришло сообщение об аварийной посадке. Возбужденно уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.