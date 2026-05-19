В Якутии возбудили уголовное дело после аварийной посадки Ан-2

Уголовное дело возбудили после аварийной посадки самолета Ан-2 в Якутии, сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета России. Речь идет о статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна», — говорится в сообщении.

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии во вторник, 19 мая. На борту находились восемь человек. По предварительной информации, командир решил вернуться обратно в аэропорт вылета, но после этого перестал выходить на связь. Затем пришло сообщение об аварийной посадке. Пассажиры пешком вышли из леса и направились в сторону Теплого Ключа.

До этого санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей. Ситуация осложнялась погодными условиями в пункте назначения, из-за чего борт перенаправили в Бурятию.