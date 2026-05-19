19 мая 2026 в 10:32

«Позор»: осужденный британский наемник почувствовал себя брошенным Лондоном

Осужденный в России британский наемник Дэвис пожаловался, что Лондон его бросил

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Осужденный на 15 лет заключения в России британский наемник Хэйден Дэвис заявил, что Лондон его бросил, передает BBC. По его словам, Правительство Великобритании не поддерживает со своим гражданином никаких контактов.

Я 12 лет служил своей стране в армии, а теперь, когда мне нужна помощь и лечение, никто не хочет обо мне знать. Это позор! — написал Дэвис в одном из своих писем родственникам.

Ранее родные наемника из Колумбии Уильяма Андреса Гальего Ороско поблагодарили Россию за то, что боец остался живым. ВС РФ взяли иностранца в плен в районе села Старица в Харьковской области.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украине требовались жестокие наемники, чтобы запугать Россию и все мировое сообщество. Однако выяснилось, что иностранные формирования плохо управляются и заинтересованы только в собственном обогащении, добавил он.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Великобритания участвует в вербовке наемников для ВСУ в странах Латинской Америки. По его словам, к набору привлекаются люди, ранее связанные с наркокартелями.

