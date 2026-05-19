19 мая 2026 в 11:09

Время блокировки интернета в Иране стало рекордным в мире

NetBlocks: интернет почти полностью отсутствует в Иране более 80 дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Доступ в интернет на территории Ирана практически полностью отсутствует более 80 дней, сообщила в соцсети X служба мониторинга NetBlocks. По данным организации, текущая блокировка стала самой продолжительной в масштабах одной страны за всю историю наблюдений.

Отключение интернета в Иране продолжается уже 81-й день, 1920 часов, — говорится в публикации.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие иранские города, включая Тегеран. Корпус стражей Исламской революции заявил о масштабной ответной операции против Израиля.

Кроме того, были атакованы военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. После этого власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и государствами, поддержавшими агрессию против Исламской Республики.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал военным подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран. По его словам, операция может быть начата, в случае если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения, но конкретных сроков не назвал.

