18 мая 2026 в 09:13

Россияне кинулись скупать продукты необычным способом

Infoline: онлайн-продажи продуктов в России выросли на 23,9% за год

В первом квартале 2026 года объем онлайн-продаж продуктов питания в России вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Infoline. Оборот рынка достиг 482 млрд рублей, увеличившись на 23,9% в годовом выражении.

При этом, отмечают эксперты, темпы роста интернет-сегмента продовольственного рынка замедлились. Достигнутый в январе — марте прирост оказался наименьшим квартальным как минимум с начала 2023 года. Аналитики связали замедление с рядом факторов. Среди основных причин они назвали растущие издержки ретейлеров, а также перебои со связью в российских регионах, уточняет издание.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал, что распространение доставок готовой еды снижает интерес россиян к ресторанам. По его мнению, проблемы в сфере общепита начались еще в период пандемии.

До этого бывший замминистра финансов, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин сообщил, что даже при отсутствии НДС некоторые заведения общественного питания примут решение о закрытии. Он отметил, что части бизнеса это поможет продержаться на плаву.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

